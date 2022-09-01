США посилять режим практичного застосування санкцій

20:02 22 серпня Київ, Україна

США ввели низку потужних санкцій проти економіки росії, щоб покарати її за вторгнення в Україну. Тепер, щоб ліквідувати можливості, що залишаються, які дозволяють путіну отримувати доходи, необхідні для продовження війни, американська влада посилить режим практичного застосування санкцій.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цілі другої фази реалізації санкцій — зробити їх ефективними, закрити лазівки, переконувати інші країни підтримати заходи проти росії, переслідувати та карати людей, які допомагають росії уникати санкцій.



Що це означає?

Нова діяльність передбачає:

заходи проти іноземних банків та криптовалютних платформ, які допомагають росії зберігати доступ до міжнародних валют;

арешт банківських рахунків та корпоративних активів, які потрапили під санкції олігархів;

покарання іноземних компаній, спійманих на експорті до росії забороненої продукції.

Також передбачається робота з такими країнами, як Китай та Індія, з метою переконати їх скоротити торгівлю з росією, щоб обмежити її доходи від експорту та імпортних закупівель.



Заступник міністра фінансів США Уоллі Едейемо заявив у липні на Форумі з безпеки в Інституті Аспена:



[Мета Вашингтона] — надихнути українців захищати себе, підірвати здатність росії вести цю війну та демонструвати військову силу в майбутньому.



У Вашингтоні заявляють: там ніколи не чекали, що економічні санкції проти росії дадуть швидку віддачу, але згодом негативний ефект накопичуватиметься. Щоб посилити його, США вже почали полювання за людьми та компаніями, які допомагають росії обходити санкції. Їх вистежують фінансові розвідники з Управління контролю за іноземними активами (OFAC).



Кого переслідують?

У червні до чорного списку за порушення американських санкцій потрапили перші компанії: п'ять китайських фірм, за заявою Вашингтона, надавали підтримку російським збройним силам та оборонним компаніям до та під час вторгнення в Україну.

Також у червні було покарано гонконзьку EMC Sud Ltd., яку колишній російський агент, за даними OFAC, використав для закупівлі технологій для ФСБ.

У серпні санкції були введені проти АТ «Перспективні промислові та інфраструктурні технології», що допомагало обходити санкції Російському фонду прямих інвестицій, що раніше потрапив під них.

Також у серпні Міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям надавати послуги 25 літакам, що належать «Аерофлоту» та Роману Абрамовичу, зокрема, заправляти їх, обслуговувати, проводити ремонт, надавати запчастини.

Федеральні прокурори хочуть заарештувати Boeing 787-8 та Gulfstream G650ER Абрамовича, а також Airbus та яхту вартістю $300 млн, що належать двом політикам із списку санкцій. Хоча США не вводили санкцій проти Абрамовича, арешт його літаків там вважають виправданим через порушення експортних обмежень.

«Росія (а до неї — Радянський Союз) має довгу історію незаконних закупівель західних технологій для використання у своїх озброєннях; у таких операціях найчастіше брали участь співробітники розвідки та служби безпеки», - попереджають експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Вони проаналізували 27 видів озброєнь, які росія використовує в Україні, включаючи ракети «Іскандер» та «Торнадо», танки Т-90, безпілотники «Орлан-10», рації та ін., та знайшли там не менше 450 компонентів мікроелектроніки, вироблених у країнах Заходу та Східної Азії (Японії, Кореї, на Тайвані). Також вони перевірили майже мільйон угод з імпорту мікроелектроніки та пов'язаної з нею продукції до росії у 2017–2022 рр. — з'ясувалося, що в деяких випадках західні компоненти, у тому числі заборонені до продажу як такі, що можуть бути використані в продукції військового призначення, були вироблені в третіх країнах або поставлені через них.