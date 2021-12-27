США збільшили фіндопомогу на українську оборону на $150 млн

Крім виділених в березні 125 млн доларів, Україна отримає від США ще 150. Дане рішення схвалив Конгрес США.
Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє в п'ятницю, 16 квітня, посольство США.
За її словами, в березні Міноборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу.
За її словами, в березні Міноборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу.
Вона також зазначила, що Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними.
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