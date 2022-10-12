США прискорюють відправлення засобів протиповітряної оборони NASAMS до України

07:36 12 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу для друку у Білому домі, повідомляє Reuters. Сполучені Штати Америки прискорюють відправку сучасних засобів протиповітряної оборони NASAMS до України після руйнівного ракетного обстрілу з боку Росії.Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу для друку у Білому домі, повідомляє Reuters.



Сполучені Штати схвалили відправку Україні восьми національних удосконалених ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS), причому очікується, що два з них буде відправлено найближчим часом, а ще шість буде відправлено пізніше.

"Ми думаємо, що ми на шляху до того, щоб доставити туди ці перші два (комплекси, - ред.) у найближчому майбутньому", - сказав Кірбі.. "Ми, безумовно, зацікавлені у прискоренні доставки NASAMS до України, як тільки ми зможемо".