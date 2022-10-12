США прискорюють відправлення засобів протиповітряної оборони NASAMS до України

Сполучені Штати Америки прискорюють відправку сучасних засобів протиповітряної оборони NASAMS до України після руйнівного ракетного обстрілу з боку Росії.
Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу для друку у Білому домі, повідомляє Reuters.
Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу для друку у Білому домі, повідомляє Reuters.
Сполучені Штати схвалили відправку Україні восьми національних удосконалених ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS), причому очікується, що два з них буде відправлено найближчим часом, а ще шість буде відправлено пізніше.
Президент США Джо Байден пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови підтримати протиповітряну оборону країни, оскільки 10 жовтня від масованих ударів Росії Україні постраждали мирні жителі.
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