США посилюють боротьбу з китайським впливом у світі

21:29 28 вересень Київ, Україна

Непрості відносини Америки та Китаю можуть перейти в нову фазу. Як вказав у своїй заяві сьогодні, 28 вересня, глава Держдепу Майк Помпео, уряд США відкрито оголосив Китай своїм головним противником у світі.

"Найбільша зовнішня загроза для США в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це загроза з боку режиму в Китаї, Комуністичної партії Китаю, очолюваної генеральним секретарем Сі Цзіньпіном", - сказав він.

За його словами, США переглянули політику, прийняту щодо Китаю з часів президента Річарда Ніксона. Глава Держдепу зазначив, що колишній підхід США, згідно з яким взаємодія з Китаєм зробить його зовнішню політику менш гегемонською, а внутрішню менш репресивною, провалився.

"Зараз ми почали будувати глобальну коаліцію, щоб відтіснити Китай. Це займе роки", - заявив він.

За словами Помпео, США вже досягли успіхів у визнанні загрози з боку Китаю в країнах Африки, Південної Азії та Південної Америки.

Глава Держдепу також зазначив залежність Китаю від енергетичних ресурсів Близького Сходу. У зв'язку з цим Пекін розширює свій вплив в акваторії Індійського океану, що несе ризики для країн Європи та Близького Сходу, підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, США і Китай відзначили прогрес у реалізації першої фази китайсько-американської торгової угоди і заявили про готовність до наступних кроків.