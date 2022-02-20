США посилюють боротьбу з китайським впливом у світі

Непрості відносини Америки та Китаю можуть перейти в нову фазу. Як вказав у своїй заяві сьогодні, 28 вересня, глава Держдепу Майк Помпео, уряд США відкрито оголосив Китай своїм головним противником у світі.
За його словами, США переглянули політику, прийняту щодо Китаю з часів президента Річарда Ніксона. Глава Держдепу зазначив, що колишній підхід США, згідно з яким взаємодія з Китаєм зробить його зовнішню політику менш гегемонською, а внутрішню менш репресивною, провалився.
За словами Помпео, США вже досягли успіхів у визнанні загрози з боку Китаю в країнах Африки, Південної Азії та Південної Америки.
Глава Держдепу також зазначив залежність Китаю від енергетичних ресурсів Близького Сходу. У зв'язку з цим Пекін розширює свій вплив в акваторії Індійського океану, що несе ризики для країн Європи та Близького Сходу, підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, США і Китай відзначили прогрес у реалізації першої фази китайсько-американської торгової угоди і заявили про готовність до наступних кроків.
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