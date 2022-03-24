США складають плани на випадок, якщо Росія застосує найпотужнішу зброю

Білий дім без зайвого галасу зібрав команду представників національної безпеки, щоб накидати сценарії того, як Сполучені Штати та їхні союзники мають відреагувати, якщо президент Росії Володимир Путін буде розчарований відсутністю прогресу в Україні або сповнений рішучості застерегти західні країни від втручання у війну – обрушує свої запаси хімічної, біологічної чи ядерної зброї.
Про це повідомляє The New York Times.
За словами кількох офіційних осіб, які беруть участь у цьому процесі, група «Тигр», як її ще називають, також вивчає заходи у відповідь, якщо Путін вторгнеться на територію НАТО, щоб атакувати колони, що доставляють зброю і допомогу Україні. Зустрічаючись тричі на тиждень на секретних засіданнях, команда також вивчає відповіді, чи Росія прагне поширити війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію, і як підготувати європейські країни до припливу біженців у масштабах, небачених раніше.
Очікується, що ці непередбачені обставини матимуть центральне значення для позачергової сесії тут, у Брюсселі, у четвер, коли президент Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн НАТО, вперше за зачиненими дверима.
Лише місяць тому такі сценарії здавались скоріше теоретичними. Але сьогодні від Білого дому до штаб-квартири НАТО в Брюсселі прийшло усвідомлення того, що Росія може вдатися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вибратися з військової безвиході.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу наголосив на невідкладності підготовки, вперше заявивши журналістам, що навіть якщо росіяни застосують зброю масового знищення тільки на території України, це може мати «жахливі наслідки» для людей у країнах НАТО. Схоже, він говорив про побоювання, що хімічні чи радіоактивні хмари можуть перетнути кордон. Одне з цих питань полягає в тому, чи буде така побічна шкода розглядатися як «напад» на НАТО відповідно до її статуту, який може вимагати спільних військових дій.
Цьогорічну команду було створено у меморандумі, підписаному Джейком Салліваном, радником Байдена з національної безпеки, 28 лютого, через чотири дні після початку вторгнення, за словами офіційних осіб, які брали участь у процесі, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливе планування. Попередня версія протягом кількох місяців працювала за лаштунками, щоб підготувати уряд США до ймовірності російського вторгнення в Україну.
Ця команда відіграла центральну роль у розробці сценаріїв запровадження жорстких санкцій, нарощування військ у країнах НАТО та озброєння українських збройних сил, які скористалися слабкостями Росії та чинили величезний тиск на її уряд та економіку.
Очікується, що ці непередбачені обставини матимуть центральне значення для позачергової сесії тут, у Брюсселі, у четвер, коли президент Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн НАТО, вперше за зачиненими дверима.
Лише місяць тому такі сценарії здавались скоріше теоретичними. Але сьогодні від Білого дому до штаб-квартири НАТО в Брюсселі прийшло усвідомлення того, що Росія може вдатися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вибратися з військової безвиході.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу наголосив на невідкладності підготовки, вперше заявивши журналістам, що навіть якщо росіяни застосують зброю масового знищення тільки на території України, це може мати «жахливі наслідки» для людей у країнах НАТО. Схоже, він говорив про побоювання, що хімічні чи радіоактивні хмари можуть перетнути кордон. Одне з цих питань полягає в тому, чи буде така побічна шкода розглядатися як «напад» на НАТО відповідно до її статуту, який може вимагати спільних військових дій.
Цьогорічну команду було створено у меморандумі, підписаному Джейком Салліваном, радником Байдена з національної безпеки, 28 лютого, через чотири дні після початку вторгнення, за словами офіційних осіб, які брали участь у процесі, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливе планування. Попередня версія протягом кількох місяців працювала за лаштунками, щоб підготувати уряд США до ймовірності російського вторгнення в Україну.
Ця команда відіграла центральну роль у розробці сценаріїв запровадження жорстких санкцій, нарощування військ у країнах НАТО та озброєння українських збройних сил, які скористалися слабкостями Росії та чинили величезний тиск на її уряд та економіку.
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