США складають плани на випадок, якщо Росія застосує найпотужнішу зброю

09:12 24 березня Київ, Україна

Білий дім без зайвого галасу зібрав команду представників національної безпеки, щоб накидати сценарії того, як Сполучені Штати та їхні союзники мають відреагувати, якщо президент Росії Володимир Путін буде розчарований відсутністю прогресу в Україні або сповнений рішучості застерегти західні країни від втручання у війну – обрушує свої запаси хімічної, біологічної чи ядерної зброї.





Про це повідомляє The New York Times.