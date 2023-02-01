11:00 01 лютого Київ, Україна





Також пакет військової допомоги на суму $2,2 млрд, про який можуть оголосити вже цього тижня, міститиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, компоненти для зенітно-ракетного комплексу HAWK, систем боротьби з безпілотниками, радарів протидії артилерії, обладнання зв'язку, безпілотників PUMA, ЗРК Patriot та гусеничних платформ Bradley. Також США можуть направити Україні протитанкову зброю Javelin.



Крім того, американський виробник зброї General Atomics пропонує продати Україні два висококласні ударно-розвідувальні безпілотники Reaper MQ-9 за один долар. Однак за підготовку дронів та їхню доставку доведеться заплатити $10 млн, а на обслуговування Reaper MQ-9 на рік йде близько $8 млн.



Звичайна ціна одного такого дрону — близько 32 млн доларів.



У разі укладання угоди корпорація поставить наземну станцію управління безпілотниками. США збираються передати Україні далекобійні ракети, які здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів. Йдеться про ракети GLSDB, які можна запускати з установок HIMARS.Також пакет військової допомоги на суму $2,2 млрд, про який можуть оголосити вже цього тижня, міститиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, компоненти для зенітно-ракетного комплексу HAWK, систем боротьби з безпілотниками, радарів протидії артилерії, обладнання зв'язку, безпілотників PUMA, ЗРК Patriot та гусеничних платформ Bradley. Також США можуть направити Україні протитанкову зброю Javelin.Крім того, американський виробник зброї General Atomics пропонує продати Україні два висококласні ударно-розвідувальні безпілотники Reaper MQ-9 за один долар. Однак за підготовку дронів та їхню доставку доведеться заплатити $10 млн, а на обслуговування Reaper MQ-9 на рік йде близько $8 млн.Звичайна ціна одного такого дрону — близько 32 млн доларів.У разі укладання угоди корпорація поставить наземну станцію управління безпілотниками.

Безпілотники Reaper MQ-9 можуть перебувати у повітрі понад 24 години та здатні нести широкий перелік озброєнь, включаючи ракети повітря-земля та авіаційні бомби.