США вважають, що "закриття" неба викличе ще більшу лють Росії

13:07 15 березня Київ, Україна

Безпілотна зона призведе до значної ескалації ситуації, тому що США та НАТО будуть у прямому зіткненні з Росією. Це може розширити конфлікт і наражатиме Україну на ще більшу небезпеку.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Дипломат пояснила, чому США наполегливо не хоче закривати небо над Україною.



Крім того, інші країни Центральної та Східної Європи також будуть у небезпеці. Бажання США полягає в тому, щоб деескалувати ситуацію та обмежити бойові дії в Україні», – наголосила вона.



За словами Квіна, позиція США полягає у тому, щоб замість створення безпілотної зони допомогти Україні боротися з Росією іншими можливими способами.



І ми безупинно надаємо допомогу, щоб це було можливо. Зокрема, протиповітряне та протитанкове озброєння є частиною такої допомоги, яку ми надаємо. І ми продовжуватимемо надавати цю допомогу надалі», – обіцяє вона.



Квін також прокоментувала ситуацію навколо передачі радянських літаків МіГ-29, за допомогою яких Україна могла б сама закрити небо від російського обстрілу.. Як відомо, польський уряд хоче надати Україну через Німеччину, але проти цього виступає адміністрація Байдена.



«Ми уважно вивчили цю ситуацію. Але ми побоюємося, що постачання таких літаків не є доцільним на даний момент. І тому натомість ми надаємо таку технологію, яка допоможе Україні у боротьбі з російськими літаками», – пояснила тимчасово повірена.