США розшукують агента впливу Москви Костянтина Килимника

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук росіянина Костянтина Килимника, за спробу вплинути на вибори в США.
За повідомленням посольства США в Україні, Килимник діяв у змові з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем.
До цієї публікації додається персональна інформація про самого Килимника. Зокрема, зазначається, що у нього російське громадянство.
Повідомляється, що Килимника розшукує ФБР за те, що той в період з 23 лютого по квітень 2018 року в Вашингтоні та інших містах перешкоджав здійсненню правосуддя і вступив в злочинну змову, метою якої було перешкоджання здійсненню правосуддя.
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