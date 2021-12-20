США розшукують агента впливу Москви Костянтина Килимника

07:55 19 березень Київ, Україна

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук росіянина Костянтина Килимника, за спробу вплинути на вибори в США.

За повідомленням посольства США в Україні, Килимник діяв у змові з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем

"Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем і іншими особами, пов'язаними з російською розвідкою, він намагався вплинути на вибори в США і пошкодити зв'язки США і України", - йдеться в повідомленні.

До цієї публікації додається персональна інформація про самого Килимника. Зокрема, зазначається, що у нього російське громадянство.

Повідомляється, що Килимника розшукує ФБР за те, що той в період з 23 лютого по квітень 2018 року в Вашингтоні та інших містах перешкоджав здійсненню правосуддя і вступив в злочинну змову, метою якої було перешкоджання здійсненню правосуддя.