США розробляють план експорту українського зерна без участі росії

15:47 16 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



Підтриманий США план передбачає збільшення потужностей України з експорту чотирьох мільйонів тонн зерна на місяць через Дунай до жовтня. Значну частину зерна відправлятимуть вниз Дунаєм і через Чорне море до довколишніх портів Румунії, а потім рухатимуться далі в інші пункти призначення. Хоча цей маршрут буде повільнішим і дорожчим, він працюватиме як альтернатива Чорноморському зерновому коридору.



Газета зазначає, що пошук альтернатив Чорноморській зерновій ініціативі показує, як США, Україна та європейські країни готуються до сценарію, за яким росія не приєднається до угоди вчасно, щоб перенести літній та осінній збір урожаю в Україні. Після того, як росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна.Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.Підтриманий США план передбачає збільшення потужностей України з експорту чотирьох мільйонів тонн зерна на місяць через Дунай до жовтня. Значну частину зерна відправлятимуть вниз Дунаєм і через Чорне море до довколишніх портів Румунії, а потім рухатимуться далі в інші пункти призначення. Хоча цей маршрут буде повільнішим і дорожчим, він працюватиме як альтернатива Чорноморському зерновому коридору.Газета зазначає, що пошук альтернатив Чорноморській зерновій ініціативі показує, як США, Україна та європейські країни готуються до сценарію, за яким росія не приєднається до угоди вчасно, щоб перенести літній та осінній збір урожаю в Україні.

"Реальність така, що росія вирішила атакувати світові запаси продовольства і поки вона не вирішить, що закінчила свою атаку, буде важко повернути її назад до угоди", - сказав американський чиновник.

WSJ зазначає, що зернова угода вважається критично важливою для утримання світових цін на продовольство на низькому рівні, оскільки Україна є одним з найбільших експортерів пшениці, кукурудзи та олії. За даними Держдепу, ціни на продовольство зросли на 10% після виходу росії з угоди минулого місяця. За даними ООН, вторгнення росії в Україну є однією з криз, які в останні роки призвели до того, що мільйони людей по всьому світу опинилися на межі голоду.



Зусилля збільшити експортні можливості України через Дунай проходять паралельно із зусиллями Туреччини та ООН, щоб переконати росію повернутися до "зернової угоди", кажуть чиновники. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який допоміг досягти угоди минулого року, перебуває під тиском, щоб відновити угоду до того, як зібране українське зерно почне накопичуватись на початку вересня, кажуть дипломати.



За словами американського чиновника, США розглядають усі потенційні варіанти, включаючи військові рішення, щоб захистити кораблі, що прямують до і з дунайських портів України, але відмовився повідомити деталі щодо цих варіантів або сказати, які країни до них будуть залучені.



Високопосадовці США обговорили це з лідерами України, Молдови та Румунії, яка є членом НАТО, на зустрічі 12 серпня, повідомив Держдеп. Міністр транспорту Румунії заявив журналістам, що його країна подвоїть потужності експорту зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць.



Плани США частково спираються на ініціативу ЄС щодо створення автомобільних, залізничних та морських маршрутів для максимально безперешкодного ввезення та вивезення зерна та інших вантажів з України.



Американські офіційні особи кажуть, що обговорюють підвищення ефективності дунайського маршруту.



Однак ці зусилля "не замінять чорноморські порти, насамперед Одесу, і тому це не рішення, а проміжна альтернатива", вважає Ерін Елізабет Маккі з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).