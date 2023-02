США розширили санкції проти Ірану через постачання дронів росії

Сполучені Штати наклали нові торгові обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які росія використала для нападу на Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство торгівлі США Під санкції потрапили такі іранські організації: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation.Компанії були додані до списку тих, хто провадить діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.Доповнення до списку організацій Мінторгівлі було опубліковано у попередній заявці у щоденному журналі уряду та буде офіційно опубліковано 1 лютого.Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, тому що всі його безпілотники виготовляються всередині країни.