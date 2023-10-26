США намагаються скоріше передати системи протиповітряної оборони на Близький Схід

США прискорюють переміщення приблизно десятка систем протиповітряної та протиракетної оборони на Близький Схід через напруження навколо Сектора Гази, що посилюється.
Про це повідомив The Wall Street Journal, який посилається на американських чиновників.
Про це повідомив The Wall Street Journal, який посилається на американських чиновників.
Пентагон направляє рухомі комплекси THAAD для перехоплення ракет середньої дальності у Саудівську Аравію, а також зенітні ракетні системи Patriot у Кувейт, Йорданію, Ірак, Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ.
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