США намагаються скоріше передати системи протиповітряної оборони на Близький Схід

13:07 25 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив The Wall Street Journal, який посилається на американських чиновників. США прискорюють переміщення приблизно десятка систем протиповітряної та протиракетної оборони на Близький Схід через напруження навколо Сектора Гази, що посилюється.Про це повідомив The Wall Street Journal, який посилається на американських чиновників.

"Напередодні очікуваного наземного вторгнення Ізраїлю до Сектору Гази США поспішають розмістити близько десятка систем зенітної оборони по всьому Близькому Сходу, зокрема ракетні комплекси в Іраку, Сирії та Перській затоці", - йдеться у повідомленні.

Пентагон направляє рухомі комплекси THAAD для перехоплення ракет середньої дальності у Саудівську Аравію, а також зенітні ракетні системи Patriot у Кувейт, Йорданію, Ірак, Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ.