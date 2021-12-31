США намагаються натиснути на Британію, щоб відновити антиіранські санкції

Раніше американський проект резолюції про продовження збройового ембарго відносно Ірану не набрав в РБ ООН потрібної кількості голосів

Британські ЗМІ розповіли про те, що Англія піддається тиску з боку Сполучених Штатів. Причиною цього стало недостатня кількість голосів для проекту про продовження збройового ембарго відносно Ірану.

США надають "сильний тиск" на Великобританію з метою підтримки Лондоном ініційованого Вашингтоном процесу відновлення санкцій ООН проти Ірану. Про це інформує в четвер газета The Times, за даними якої Білий дім "зажадав роз'яснень щодо позиції [британського прем'єра] Бориса Джонсона" з цього питання.

Держсекретар США Майкл Помпео, як повідомлялося раніше, відправляється в четвер у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, щоб повідомити Раду Безпеки про рішення Сполучених Штатів розпочати процес відновлення антиіранських санкцій. Подібний крок став наслідком того, що американський проект резолюції про продовження збройового ембарго відносно Ірану 14 серпня не набрав в РБ ООН потрібної кількості голосів: більшість країн, в тому числі Великобританія, при голосуванні утрималися, а Росія і Китай виступили проти.

Як сказала постійний представник США при ООН Келлі Крафт The Times, "головне питання полягає в тому, чи підтримує Великобританія дозвіл найбільшому в світі державі, які спонсорують тероризм, купувати і продавати зброю". "Наша адміністрація неодноразово заявляла, що США ніколи цього не допустять", - додала Крафт.

Торкаючись позиції Лондона з цієї проблеми, офіційний представник уряду Сполученого Королівства на минулому тижні заявив: "Ми чітко говорили про те, що закінчення строку збройового ембарго відносно Ірану матиме серйозні негативні наслідки для регіональної безпеки і стабільності". Великобританія утрималася при голосуванні тому, що "[проект] резолюція [США] не є основою для досягнення консенсусу", уточнив він.

У своєму проекті США пропонували продовжити ембарго "поки Рада Безпеки не прийме зворотне рішення". Голосування проходило в письмовому режимі через обмеження, введених в штаб-квартирі ООН для боротьби з поширенням коронавируса.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово заявляв про відсутність об'єктивних підстав для обговорення в Раді Безпеки продовження збройового ембарго відносно Ірану.