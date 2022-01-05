США визнали масове вбивство вірмен в Османській імперії геноцидом

08:45 25 квітень Київ, Україна

Хоча резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом Сенат і Палата представників конгресу США прийняли ще в 2019 році, про офіційне визнання геноциду етнічних вірмен на початку XX століття США оголосили тільки зараз. Про це йдеться в заяві президента країни Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх, хто загинув під час геноциду вірмен за часів Османської імперії, і знову зобов'язуємося не допустити повторення подібного звірства. Починаючи з 24 квітня 1915 року, коли османська влада заарештувала представників вірменської інтелігенції і лідерів громад в Константинополі, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть в рамках кампанії по знищенню. Ми шануємо пам'ять жертв Meds Yeghern (з вірменської - "велике злодіяння", - ред.), щоб жахи того, що сталося, ніколи не були забуті історією", - зазначив глава Білого дому.

У Туреччині вже відреагували на цю заяву.

"Політичний опортунізм - найбільше зрадництво миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо це пояснення, єдиною основою якого є популізм", - написав у Twitter глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден попередив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що визнає геноцид вірмен.