США вигадали альтернативу нафтовому ембарго

Міністерство фінансів США планує запропонувати європейським країнам запровадити мита на російську нафту, а гроші від мит направити до фонду відновлення та реконструкції України.
Міністерство фінансів США під час фінансової зустрічі G7 планує запропонувати європейським країнам ввести мита на російську нафту, що може стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго. Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що тарифний механізм, який буде запропоновано Сполученими Штатами, буде розроблено для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до москви від експорту.
Міністри фінансів та керуючі центральними банками з "Великої сімки" мають зустрітися у Брюсселі наприкінці цього тижня.
Чиновники вважають, що гроші від мит можна спрямувати до фонду відновлення та реконструкції України.
Представники Мінфіну США заявили: оскільки російська нафта продається зі знижкою в порівнянні зі світовими цінами, мито слід встановити на рівні, який одночасно компенсує частину цього розриву та знижує прибуток росії.
При цьому мито має бути досить низьким, щоб давати росії стимул продовжувати експорт.
Чиновники вважають, що залишивши російську нафту на ринку, вони зможуть уникнути можливих подальших стрибків цін на нафту через європейське ембарго.
Повідомляється, що Міністерство фінансів США розглядає механізми ціноутворення, включаючи мита, щоб допомогти захистити світову економіку від подальших збитків від високих цін на енергоносії.
Пропозиція була озвучена після ідеї створення картелю покупців нафти, щоб допомогти обмежити ціни.
Офіційні особи ЄС розглядають поетапне ембарго на імпорт російської нафти як наступний крок відповіді на війну москви проти України, але занепокоєння деяких країн щодо постачання створює перешкоду для цього плану.
Повідомляється, що тарифний механізм, який буде запропоновано Сполученими Штатами, буде розроблено для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до москви від експорту.
Міністри фінансів та керуючі центральними банками з "Великої сімки" мають зустрітися у Брюсселі наприкінці цього тижня.
Чиновники вважають, що гроші від мит можна спрямувати до фонду відновлення та реконструкції України.
Представники Мінфіну США заявили: оскільки російська нафта продається зі знижкою в порівнянні зі світовими цінами, мито слід встановити на рівні, який одночасно компенсує частину цього розриву та знижує прибуток росії.
При цьому мито має бути досить низьким, щоб давати росії стимул продовжувати експорт.
Чиновники вважають, що залишивши російську нафту на ринку, вони зможуть уникнути можливих подальших стрибків цін на нафту через європейське ембарго.
Повідомляється, що Міністерство фінансів США розглядає механізми ціноутворення, включаючи мита, щоб допомогти захистити світову економіку від подальших збитків від високих цін на енергоносії.
Пропозиція була озвучена після ідеї створення картелю покупців нафти, щоб допомогти обмежити ціни.
Офіційні особи ЄС розглядають поетапне ембарго на імпорт російської нафти як наступний крок відповіді на війну москви проти України, але занепокоєння деяких країн щодо постачання створює перешкоду для цього плану.
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