США нададуть все необхідне для звільнення Херсона

10:20 05 листопада Київ, Україна

США пообіцяли надати Україні необхідну для визволення Херсона допомогу. Про це заявив радник із безпеки США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України, пише Європейська правда.

Джейк Салліван зазначив, що операція зі звільнення Херсона стала однією з тем обговорення в рамках його приїзду в Україну, а також обговорюється поза візитом.

"У мене була можливість отримати доповіді військових керівників України щодо планування цих зусиль (щодо звільнення Херсона), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це. Не моя справа - оцінювати ситуацію на полі бою. Моє завдання - переконатися, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує, щоб це сталося", - заявив він.

Салліван також пообіцяв додаткову допомогу, адаптовану до потреб херсонської операції.

"Я сьогодні знову перепитав, що потрібно, і я впевнений, що ми зможемо надати те, що потрібно для цієї битви", - заявив він.

Зазначимо, західні чиновники вважають, що окупанти підготували ґрунт для свого відходу з Херсона - найбільшого українського міста, яке вдалося захопити військам росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.