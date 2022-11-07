США нададуть все необхідне для звільнення Херсона

США пообіцяли надати Україні необхідну для визволення Херсона допомогу. Про це заявив радник із безпеки США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до України, пише Європейська правда.
Джейк Салліван зазначив, що операція зі звільнення Херсона стала однією з тем обговорення в рамках його приїзду в Україну, а також обговорюється поза візитом.
Салліван також пообіцяв додаткову допомогу, адаптовану до потреб херсонської операції.
Зазначимо, західні чиновники вважають, що окупанти підготували ґрунт для свого відходу з Херсона - найбільшого українського міста, яке вдалося захопити військам росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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