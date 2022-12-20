США надали Україні 2 млрд доларів

18:59 20 грудня Київ, Україна

До державного бюджету України надійшли грантові кошти від Сполучених Штатів Америки у розмірі 2 млрд доларів.



Про це повідомив Мінфін у вівторок, 20 грудня.

"До державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку в рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що це вже другий транш від суми гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"З перших днів злочинного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати підтримують нас за всіма можливими напрямами, у тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не лише дозволяє зберегти можливість вчасно та в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, але ще й не збільшує подальшого боргового навантаження на держбюджет", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала від США вже 12 млрд доларів у формі грантів. Таким чином, США є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.