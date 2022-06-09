США надали Україні 1 мільярд доларів прямої підтримки

07:09 09 червня Київ, Україна

Один мільярд доларів надали США для зміцнення економіки України, ще 7,5 мільярда доларів буде надано пізніше.

Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк.

"Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка у розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується", - наголосила вона.