США надали Україні 1 мільярд доларів прямої підтримки
07:09 09 червня Київ, Україна
Один мільярд доларів надали США для зміцнення економіки України, ще 7,5 мільярда доларів буде надано пізніше.
Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк.
"Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка у розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухатися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується", - наголосила вона.
"Рішучий народ України вже працює над відновленням. Я бачила цю рішучість у їхніх очах і чула її у їхніх голосах. Ми переконаємося, щоб наша допомога дісталася тим, хто її потребує, і підтримає суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", – додала Брінк.
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