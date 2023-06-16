США пропонують включити до Ради Безпеки ООН ще 6 постійних членів без права вето

Сполучені Штати розробляють план реорганізації роботи Радбезу ООН. Зокрема, влада США пропонує включити до Ради Безпеки ООН шість постійних членів без права вето.
Про це пише The Washington Post.
За інформацією видання, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 країн-членів організації, щоб отримати відгуки про проєкт розширення Ради безпеки перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку восени.
Видання пише, що США раніше виступали за включення Німеччини, Індії та Японії як постійних членів Ради Безпеки ООН. Цю ідею підтримували Франція та Великобританія, які пропонували дати постійне місце в органі Бразилії та, як мінімум, одній африканській країні.
У статті наголошується, що план реформи Ради Безпеки ООН показує бажання президента США Джо Байдена визнати зростаючий вплив країн, що розвиваються, і зменшити розчарування щодо нинішніх членів Ради Безпеки і їхньої нездатності зупинити глобальні конфлікти, у тому числі війну в Україні.
Байден вже заявляв, що США виступають за збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради Безпеки ООН. На думку президента Сполучених Штатів, організація має стати "інклюзивнішою - таким чином, щоб вона відповідала потребам сучасного світу".
Про це пише The Washington Post.
За інформацією видання, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами зі 193 країн-членів організації, щоб отримати відгуки про проєкт розширення Ради безпеки перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку восени.
Видання пише, що США раніше виступали за включення Німеччини, Індії та Японії як постійних членів Ради Безпеки ООН. Цю ідею підтримували Франція та Великобританія, які пропонували дати постійне місце в органі Бразилії та, як мінімум, одній африканській країні.
У статті наголошується, що план реформи Ради Безпеки ООН показує бажання президента США Джо Байдена визнати зростаючий вплив країн, що розвиваються, і зменшити розчарування щодо нинішніх членів Ради Безпеки і їхньої нездатності зупинити глобальні конфлікти, у тому числі війну в Україні.
Байден вже заявляв, що США виступають за збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради Безпеки ООН. На думку президента Сполучених Штатів, організація має стати "інклюзивнішою - таким чином, щоб вона відповідала потребам сучасного світу".
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