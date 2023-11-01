США пропонують спільний пакет допомоги на $106 млрд для України та Ізраїлю

Керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін виступили перед Сенатом, де закликали забезпечити виділення пакета у розмірі 106 мільярдів доларів, більша частина якого призначена для підтримки України та Ізраїлю.
Ентоні Блінкен висловив думку, що США мають одночасно забезпечити підтримку обом країнам у рамках одного пакету допомоги. Він наголосив на чіткому зв'язку між конфліктами в Україні та на Близькому Сході. З огляду на те, що росія через міжнародні санкції обмежена у традиційних каналах для військових поставок, вона все частіше звертається за допомогою до Ірану. Це створює двосторонню загрозу, оскільки москва надає Тегерану більш сучасні військові технології, які можуть становити небезпеку для Ізраїлю.
Блінкен наголосив на важливості протидії конкурентам США, таким як Китай, та зміцненню стримування в інших регіонах. Також він підкреслив, що багато хто на світовій арені ставлять на те, що Сполучені Штати можуть втратити свою спільну позицію або відволіктися на внутрішні проблеми.
Ллойд Остін також підтримав виділення пакета у розмірі 106 мільярдів доларів і зазначив, що як Ізраїль, так і Україна борються з жорстокими ворогами, які прагнуть знищити демократичні цінності.
Ентоні Блінкен висловив думку, що США мають одночасно забезпечити підтримку обом країнам у рамках одного пакету допомоги. Він наголосив на чіткому зв'язку між конфліктами в Україні та на Близькому Сході. З огляду на те, що росія через міжнародні санкції обмежена у традиційних каналах для військових поставок, вона все частіше звертається за допомогою до Ірану. Це створює двосторонню загрозу, оскільки москва надає Тегерану більш сучасні військові технології, які можуть становити небезпеку для Ізраїлю.
Блінкен наголосив на важливості протидії конкурентам США, таким як Китай, та зміцненню стримування в інших регіонах. Також він підкреслив, що багато хто на світовій арені ставлять на те, що Сполучені Штати можуть втратити свою спільну позицію або відволіктися на внутрішні проблеми.
Ллойд Остін також підтримав виділення пакета у розмірі 106 мільярдів доларів і зазначив, що як Ізраїль, так і Україна борються з жорстокими ворогами, які прагнуть знищити демократичні цінності.
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