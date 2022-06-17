США допоможуть Україні з опалювальним сезоном 22/23 – міністр енергетики

Министерство энергетики Украины и предствители посольства США обсудили план прохождения следующего отопительного сезона в стране.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.
Галущенко проинформировал о сокрушительном ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов.
В то же время, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в страны Европы.
Бринк, в свою очередь, отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.
Стороны также обсудили газовый шантаж со стороны России в контексте недавнего снижения поставок газа в ЕС и угроз остановки транзита.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.
Галущенко проинформировал о сокрушительном ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов.
В то же время, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, а также и для экспорта в страны Европы.
Бринк, в свою очередь, отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.
Стороны также обсудили газовый шантаж со стороны России в контексте недавнего снижения поставок газа в ЕС и угроз остановки транзита.
Также стороны уделили внимание шагам, предпринимаемым Минэнерго и правительством для деолигархизации энергетического сектора, вопросам корпоративного управления компаний энергетического сектора, а также обсудили план прохождения следующего отопительного сезона.
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