США допоможуть Україні збудувати тимчасові зерносховища для вивезення зерна

"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн застряглих в Україні на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним.. морем, оскільки воно "буде підірвано у воді".

"Тому ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку саму систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відмінна від колії в Європі, тому ми будуватимемо тимчасові елеватори на кордоні України з, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів до зерносховищ на (європейські) вагони і далі в океан», – додав Байден.