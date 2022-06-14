США допоможуть Україні збудувати тимчасові зерносховища для вивезення зерна

20:01 14 червня Київ, Україна

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, для чого потрібне будівництво зерносховищ на українському кордоні.

Про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.
"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн застряглих в Україні на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним.. морем, оскільки воно "буде підірвано у воді".
"Тому ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку саму систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відмінна від колії в Європі, тому ми будуватимемо тимчасові елеватори на кордоні України з, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів до зерносховищ на (європейські) вагони і далі в океан», – додав Байден.

Як відомо, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх постачань на світові ринки.

А федеральний уряд Німеччини планує створити фонд на закупівлю зернових контейнерів для прискорення експорту зернових з України в умовах морської блокади.

Раніше заступник голови МЗС Дмитро Сеник розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.