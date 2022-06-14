США допоможуть Україні збудувати тимчасові зерносховища для вивезення зерна

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, для чого потрібне будівництво зерносховищ на українському кордоні.
Про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.
Про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.
Як відомо, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх постачань на світові ринки.
А федеральний уряд Німеччини планує створити фонд на закупівлю зернових контейнерів для прискорення експорту зернових з України в умовах морської блокади.
Раніше заступник голови МЗС Дмитро Сеник розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.
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