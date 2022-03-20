США підтвердили використання Росією гіперзвукових ракет

07:39 20 березня Київ, Україна

У США офіційно підтвердили, що під час бойових дій на території України Росія застосувала гіперзвукові ракети "Кинжал".

Повідомляється, що це перший зафіксований випадок використання таких ракет під час бойових дій, пише CNN.



Відомо, що нова ракета здатна розвивати швидкість до 6000 км на годину, що у п'ять разів вище за швидкість звуку. Її особливості - це низька траєкторія польоту та маневреність. Всі ці фактори ускладнюють виявлення гіперзвукових ракет супутниками та спеціальними радарами.



Міністерство оборони Російської Федерації у суботу, 19 березня, заявило про застосування ракет "Кинжал".



Міністерство оборони США змогло відстежити запуск ракет в режимі реального часу. Застосували озброєння для обстрілу військового складу у селі Делятин Івано-Франківської області.