США підтримають Литву через погрози росії

Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО і ми підтримуємо Литву", - цитує заяву Неда Прайса журналістам агентство AFP.

"Зокрема, наша прихильність п'ятій статті НАТО - мова про те, що напад на одного означатиме напад на всіх - це зобов'язання з боку Сполучених Штатів непорушне", - сказав він.