США підтримають Литву через погрози росії

21 червня Штати заявили, що підтримують Литву після того, як росія стала їй погрожувати через транзитні обмеження.
Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.
Прайс зазначив, що Сполучені Штати вітають "безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими країнами проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Відповідаючи на запитання про заяви росії, Прайс сказав, що ми не збираємося спекулювати на російському брязканні зброєю або російському вихвалянні і "навіть не хочемо давати їм додатковий ефірний час".
Литва оголосила про обмеження залізничного транзиту товарів, що підпадають під санкції ЄС, у Калінінградську область – ізольований російський анклав між Литвою та Польщею.
Росія попередила, що обов'язково дасть відповідь на "ворожі дії".
Відповідаючи на запитання про заяви росії, Прайс сказав, що ми не збираємося спекулювати на російському брязканні зброєю або російському вихвалянні і "навіть не хочемо давати їм додатковий ефірний час".
Литва оголосила про обмеження залізничного транзиту товарів, що підпадають під санкції ЄС, у Калінінградську область – ізольований російський анклав між Литвою та Польщею.
Росія попередила, що обов'язково дасть відповідь на "ворожі дії".
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