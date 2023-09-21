США планують оголосити новий пакет військової допомоги для України

06:57 21 вересня Київ, Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 21 вересня, у день зустрічі з президентом Володимиром Зеленським планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника.



Зазначається, що пакет, ймовірно, включатиме другий транш касетних боєприпасів калібру 155 мм системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкові системи TOW, AT4 та Javelin та ракети для HIMARS.



Водночас урядовець зазначив, що пакет досі допрацьовується, і його вміст може змінитися.