США планують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссю

14:15 03 червня Київ, Україна

Новий законопроєкт Конгресу та Сенату США: підвищення податків для компаній, що працюють із росією та білоруссю.

Про це повідомив нардеп за перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Желєзняк.



Він зазначив, що авторами законопроєкту під назвою The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс) стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд та Адам Кінзінгер. Вони входять у кокус "За країну", створений конгресменами-ветеранами. Як каже Желєзняк, вони "вже не раз виступали за велику підтримку України та надання їй більше озброєння".



Законопроєкт передбачає, що діяльність компаній у росії та білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.

"Війна росії не може і не повинна фінансуватися податками, що сплачуються американськими компаніями. Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес у росії – і відповідно сплачувати податки, фінансуючи її військову машину – американський народ не повинен платити рахунки таких компаній”, – йдеться у спільній заяві конгресменів.