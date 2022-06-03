США планують підвищити податки для компаній, що працюють з рф та білоруссю

Новий законопроєкт Конгресу та Сенату США: підвищення податків для компаній, що працюють із росією та білоруссю.
Про це повідомив нардеп за перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Желєзняк.
Він зазначив, що авторами законопроєкту під назвою The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс) стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд та Адам Кінзінгер. Вони входять у кокус "За країну", створений конгресменами-ветеранами. Як каже Желєзняк, вони "вже не раз виступали за велику підтримку України та надання їй більше озброєння".
Законопроєкт передбачає, що діяльність компаній у росії та білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.
Він зазначив, що авторами законопроєкту під назвою The Support Ukraine Through Our Tax Code Act (Закон про підтримку України через Податковий Кодекс) стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд та Адам Кінзінгер. Вони входять у кокус "За країну", створений конгресменами-ветеранами. Як каже Желєзняк, вони "вже не раз виступали за велику підтримку України та надання їй більше озброєння".
Законопроєкт передбачає, що діяльність компаній у росії та білорусі буде прирівняна до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.
Аналогічний законопроєкт внесено і в Сенаті головою фінансового комітету Сенату США Роном Вайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі