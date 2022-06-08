США передадуть Україні протикорабельні системи та ракети

Союзники України разом із США працюють над планом з надання протикорабельних систем та ракет.
Про це повідомив високопосадовець Білого дому, цитує Голос Америки.
"Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами з надання Україні протикорабельних ракет та систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", - каже чиновник.
Чиновник додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".
Про це повідомив високопосадовець Білого дому, цитує Голос Америки.
"Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами з надання Україні протикорабельних ракет та систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб", - каже чиновник.
Чиновник додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і "надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки".
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