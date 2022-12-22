США передадуть Україні "розумні бомби" - комплекти JDAM

06:51 22 грудня Київ, Україна

США планують озброїти українських захисників розумними бомбами, відомими як Joint Direct Attack Munitions (Спільним боєприпасом прямої атаки) чи JDAM. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела. Телеканал у такий спосіб підтвердив більш ранню інформацію газети Washington Post про передачу такого типу зброї для ЗСУ.

Очікується, що бомби будуть включені до нового пакету військової допомоги Україні. Що таке розумні бомби та як вони допоможуть Україні?

США мають намір відправити Україні не готові боєприпаси, а комплекти, які перетворять наявні некеровані боєприпаси або "тупі" бомби на високоточні "розумні".

Комплекти містять пристрої глобального позиціонування для підвищення точності і можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає спільним боєприпасом прямої атаки або JDAM.

Установки також можуть бути пов'язані з бомбами різної ваги та розміру, від 200 до 900 кілограмів. Потім боєприпаси використовують комбінацію GPS та інерційної системи наведення для точного ураження мети. Додаткова система також може дати бомбі лазерне наведення для ураження мети, що рухається.

Зазначимо, що американські військові зазвичай застосовували бомби до бомбардувальників та винищувачів. Джерела у Білому домі не уточнили, чи будуть українські війська використовувати комплекти на авіаційній чи наземній зброї, але за інформацією ЗМІ, розумні бомби потрібні Україні для того, щоб атакувати нерухомі російські оборонні рубежі чи інші великі об'єкти і тому їх треба скидати саме з винищувачів.

Таким чином, українським військовим необхідно буде ще знайти спосіб переробити старі літаки для націлювання та запуску JDAM. Експерти переконані, що українським військовим це буде під силу, оскільки вони вже мають такий досвід. Зокрема, ВПС України адаптували винищувачі МіГ-29 для стрілянини протирадіолокаційними ракетами HARM. Тепер доведеться зробити те саме для JDAM.

Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на підрозділи і штаби росії, повідомляє The Washington Post.

За словами одного чиновника видання, JDAM не несуть серйозного ризику ескалації через їхню відносно невелику дальність дії. Комплекти не дозволять Україні завдати удару вглиб території росії. Такі самі снаряди Excalibur, випущені з української артилерії, мають приблизно таку ж дальність, тоді як керовані реактивні системи залпового вогню, що запускаються з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), мають значно більшу дальність, ніж JDAM.

Зазначимо, що США широко використовували JDAM в Іраку та Афганістані. Бомби також були експортовані більш ніж у два десятки інших країн. На сьогодні їх виготовлено понад 400 тисяч штук.