США передадуть Україні ракети Sea Sparrow - Politico

10:52 06 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Сполучені Штати готуються оголосити 6 січня про черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow.Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

"У пакет вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків або крилатих ракет. За словами двох джерел, знайомих із цим питанням, українським військовим вдалося пристосувати свої пускові установки "Бук" радянських часів для використання Sea Sparrow", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала ракети Sea Sparrow у варіанті наземного базування, тоді як військово-морські сили США та багато їхніх союзників використовують корабельну версію.



За даними Politico, загалом пакет передбачає надання Україні допомоги на 2,25 мільярда доларів, включаючи 155-міліметрові артилерійські снаряди. Крім того, Україна має отримати бойові машини Bradley.

"Ще 682 мільйони доларів військового фінансування підуть країнам Східної Європи, щоб дозволити їм купувати американське озброєння та військову техніку", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Україна також отримає 225 мільйонів доларів військового фінансування.