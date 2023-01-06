США передадуть Україні ракети Sea Sparrow - Politico

Сполучені Штати готуються оголосити 6 січня про черговий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow.
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
Як зазначає видання, досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала ракети Sea Sparrow у варіанті наземного базування, тоді як військово-морські сили США та багато їхніх союзників використовують корабельну версію.
За даними Politico, загалом пакет передбачає надання Україні допомоги на 2,25 мільярда доларів, включаючи 155-міліметрові артилерійські снаряди. Крім того, Україна має отримати бойові машини Bradley.
За даними джерел, Україна також отримає 225 мільйонів доларів військового фінансування.
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