США передадуть Україні ще кілька патрульних катерів Island

Сполучені штати Америки готують до перекидання в Україну ще одну партію патрульних катерів класу "Island".
Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко під час круглого столу, організованого Українським конгресовим комітетом Америки.
Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко під час круглого столу, організованого Українським конгресовим комітетом Америки.
Він нагадав, що Україна не тільки отримує допомогу від США, але також купує американське оборонне обладнання.
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