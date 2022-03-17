США передадуть Україні ще кілька патрульних катерів Island

12:15 22 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив посол України в Сполучені штати Америки готують до перекидання в Україну ще одну партію патрульних катерів класу "Island".Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко під час круглого столу, організованого Українським конгресовим комітетом Америки.

"У жовтні минулого року в Одесу прибули перші два патрульних катери класу "Island", ще кілька готуються до перекидання найближчим часом. Насправді минулого тижня у мене була можливість особисто оглянути їх в Балтіморі", - сказав посол.

Він нагадав, що Україна не тільки отримує допомогу від США, але також купує американське оборонне обладнання.