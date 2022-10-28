США відреагують у разі ударів рф по комерційних супутниках - Кірбі

08:01 28 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати відреагують у разі, якщо росія завдасть ударів по американській інфраструктурі, у тому числі по комерційних супутниках.

Про це заявив офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі після того, як у міністерстві закордонних справ росії погрожували збивати іноземні комерційні супутники за допомогу Україні.





Раніше заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс росії Костянтин Воронцов заявив, що росія вважатиме «законними цілями» західні комерційні супутники, якщо їх використовують на війні для допомоги Україні. Він не уточнив, якою буде відповідь США . Проте, за словами Кірбі, загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни намагаються опанувати протисупутникові технології.Раніше заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс росії Костянтин Воронцов заявив, що росія вважатиме «законними цілями» західні комерційні супутники, якщо їх використовують на війні для допомоги Україні.

На початку жовтня міноборони росії розповіло про проведення деяких «експериментів» з іноземними супутниками, для чого залучалися фахівці головного центру розвідки космічної обстановки. Після цього українські військові, які проводять контрнаступ на півдні та сході країни, стали скаржитися на збої у роботі терміналів Starlink, які належать приватній американській компанії SpaceX Ілона Маска. Найбільш гострою була проблема навколо Херсонської та Запорізької областей, але зв'язок зникав і вздовж лінії фронту у східному Харкові, Донецьку та Луганську.



Сам Маск говорив, що росія активно намагається «вбити» Starlink, через що його компанії доводиться витрачати «величезні ресурси» на її захист, проте навіть попри це ризик її повного знищення зберігається. Також Маск стверджував, що «Starlink — єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, решта — мертві».