США відреагували на відкриття консульства Нікарагуа в Криму

15:42 13 листопада Київ, Україна

Посольство США в Україні повідомило, що Сполучені Штати Америки вважають розміщення "консульства" Нікарагуа в окупованому Криму - спробою РФ прикрити своє порушення міжнародного права.

"Крим - це Україна. "Почесне консульство" Нікарагуа - це чергова завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію припинити окупацію і повернути Україні повний контроль над Кримом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним і неузгодженим з Україною візитом пані посла Нікарагуа в РФ Альби Асусена Торрес в АР Крим, Україна, для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь" Олегу Белавенцеву консульського патенту .



Також український уряд ухвалив рішення про введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" в Криму.