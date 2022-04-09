США відреагували на відкриття консульства Нікарагуа в Криму

Посольство США в Україні повідомило, що Сполучені Штати Америки вважають розміщення "консульства" Нікарагуа в окупованому Криму - спробою РФ прикрити своє порушення міжнародного права.
Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним і неузгодженим з Україною візитом пані посла Нікарагуа в РФ Альби Асусена Торрес в АР Крим, Україна, для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь" Олегу Белавенцеву консульського патенту .
Також український уряд ухвалив рішення про введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" в Криму.
Також український уряд ухвалив рішення про введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" в Криму.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі