США відреагували на "смертний вирок" іноземцям у "ДНР"

У США закликали росію дотримуватися норм гуманітарного права.
Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.
Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великобританії в окупованому Донецьку є нікчемним та має пропагандистський характер.
9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманні та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного устрою невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, їх було засуджено до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.
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