США відреагували на "смертний вирок" іноземцям у "ДНР"

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - йдеться у повідомленні.