США відреагували на "смертний вирок" іноземцям у "ДНР"

12:00 10 червня Київ, Україна

У США закликали росію дотримуватися норм гуманітарного права.

 
Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.
 
"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великобританії в окупованому Донецьку є нікчемним та має пропагандистський характер.

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманні та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного устрою невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, їх було засуджено до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.