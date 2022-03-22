США відправляють в Україну секретно придбані радянські системи ППО

США відправляють частину засобів протиповітряної оборони радянського виробництва, які вони таємно придбали кілька десятиліть тому, для підтримки українських збройних сил, які прагнуть відбити російські повітряні та ракетні атаки.

Про це заявили офіційні особи США, повідомляє The Wall Street Journal.

Системам, які, за словами одного американського чиновника, включають SA-8, вже кілька десятиліть, вони були отримані США, для вивчення технологій, що використовуються російськими військовими і які Москва експортує по всьому світу.



Зброя знайома українським військовим, які успадкували цей тип техніки після розпаду Радянського Союзу.

Пентагон відмовився коментувати рішення США задіяти свій маловідомий арсенал радянської зброї.