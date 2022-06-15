США відправить до кінця червня в Україну РСЗВ

21:38 15 червня Київ, Україна





Про це, за підсумками засідання третьої Контактної групи з оборони України, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.Про це, за підсумками засідання третьої Контактної групи з оборони України, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України", – зазначив він.



Міллі додав, що на сьогоднішній день США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, та 60 –.



Крім того, він перерахував загальний обсяг безпеки допомоги США Україні: це понад 60 тисяч Javelin, понад 5000 Stinger, понад 700 дронів Switchblade, 20 вертольотів Мі-17, а також сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї.



Загалом, за словами американського генерала, Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем, що "більше, ніж танків у всьому світі".



Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів військової допомоги.