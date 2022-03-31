США відправили в Україну протитанкові та протиповітряні системи

07:19 31 березня Київ, Україна

США вже надіслали Україні нову партію озброєння – Пентагон



Про це у ніч на 31 березня заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.



«Постачання надходять до цього регіону щодня, зокрема за останні 24 години. Ми вже відправили перші півдесятка вантажних літаків приблизно з 30 в межах $800 мільйонів, які прийняв президент».



Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, зокрема протитанкові та протиповітряні системи.



У зв'язку з цим він вкотре звернув увагу на ефективне використання ЗСУ цих зразків озброєнь.