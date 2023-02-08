США відправили Україні газотурбінну станцію General Electric
10:42 08 лютого Київ, Україна
В Україну доставили газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт від США
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Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, сторони обговорили питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України.
"Дякував за це партнерам під час зустрічі з першою заступницею адміністратора USAID Ізобель Колмен. Розраховуємо на отримання додаткових таких установок, щоби забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури", - зазначив він.
Прем'єр закликав долучитися до програм підтримки українських підприємців.
"Як повідомили представники USAID, підтримка малого та середнього бізнесу - перспективний напрямок, і вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до 100 млн дол.", - заявив глава уряду.
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