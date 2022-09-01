США залишають своїх дипломатів у Києві, незважаючи на загрозу російських ударів

08:54 24 серпня Київ, Україна

США залишають своїх дипломатів у Києві.

Про це CNN розповів високопосадовець адміністрації.



За його словами, найближчими днями дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, проте поки що вони не збираються залишати Київ.



Посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян залишити Україну через загрозу обстрілу цивільної інфраструктури російською федерацією найближчими днями.