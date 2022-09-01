США залишають своїх дипломатів у Києві, незважаючи на загрозу російських ударів

08:54 24 серпня Київ, Україна

США залишають своїх дипломатів у Києві.

 
Про це CNN розповів високопосадовець адміністрації.

За його словами, найближчими днями дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, проте поки що вони не збираються залишати Київ.

Посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян залишити Україну через загрозу обстрілу цивільної інфраструктури російською федерацією найближчими днями.
 
"Держдеп має інформацію про те, що росія нарощує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України найближчими днями. Російські удари в Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури", - йшлося в офіційному повідомленні посольства.