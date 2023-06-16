США офіційно надають Україні військову допомогу на $375 млн

США офіційно оголосили про надання нового пакету військової допомоги у розмірі 375 мільйонів доларів Україні.
Повідомлення про це з'явилось на сайті Пентагону 21 травня.
Цей пакет було створено, щоб відповідати критичним потребам України у сфері безпеки та оборони.
Оголошення про новий пакет було зроблено після зустрічі між президентом Джо Байденом та президентом Володимиром Зеленським у Японії. Надання допомоги на суму до 375 мільйонів доларів здійснюється з використанням "особливих президентських повноважень".
До складу цього пакету входять різні види озброєння та обладнання, включаючи додаткові боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм, ракети TOW з оптичним відстеженням, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, боєприпаси для руйнування, броньовані мостові системи, броньовані санітарні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання, техніка логістичного забезпечення, тепловізійні системи, запасні частини та інше польове обладнання.
Варто зазначити, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 досі перебуває у процесі ухвалення президентом Байденом.
Повідомлення про це з'явилось на сайті Пентагону 21 травня.
Цей пакет було створено, щоб відповідати критичним потребам України у сфері безпеки та оборони.
Оголошення про новий пакет було зроблено після зустрічі між президентом Джо Байденом та президентом Володимиром Зеленським у Японії. Надання допомоги на суму до 375 мільйонів доларів здійснюється з використанням "особливих президентських повноважень".
До складу цього пакету входять різні види озброєння та обладнання, включаючи додаткові боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди калібром 155 мм і 105 мм, ракети TOW з оптичним відстеженням, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, боєприпаси для руйнування, броньовані мостові системи, броньовані санітарні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання, техніка логістичного забезпечення, тепловізійні системи, запасні частини та інше польове обладнання.
Варто зазначити, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 досі перебуває у процесі ухвалення президентом Байденом.
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