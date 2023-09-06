США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні

"Ми повністю підтримуємо передачу винищувачів F-16 Україні та готові надати всю необхідну допомогу у навчанні українських пілотів. Наше рішення означає, що Україна зможе на повну котушку використати потенціал нових винищувачів після завершення навчання першої групи пілотів", - йдеться у листі державного секретаря.