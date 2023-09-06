США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні

09:17 18 серпня Київ, Україна

Згідно з офіційною заявою, Сполучені Штати Америки схвалили передачу американських винищувачів F-16 в Україну. Ці винищувачі будуть надані з Данії та Нідерландів після завершення підготовки українських пілотів.

За даними видання Reuters, яке посилається на джерело в американському уряді (ім'я чиновника не розкривається), офіційне рішення було ухвалено після дипломатичних зусиль. Адміністрація США забезпечила Данію та Нідерланди гарантією швидкого розгляду всіх необхідних запитів, пов'язаних із передачею винищувачів F-16 Україні.

Данська та голландська сторони, які очолюють авіаційну коаліцію, надіслали США запит про надання відповідних зобов'язань перед передачею винищувачів. Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив підтримку цієї ініціативи у листах своїм колегам із Данії та Нідерландів.
 
"Ми повністю підтримуємо передачу винищувачів F-16 Україні та готові надати всю необхідну допомогу у навчанні українських пілотів. Наше рішення означає, що Україна зможе на повну котушку використати потенціал нових винищувачів після завершення навчання першої групи пілотів", - йдеться у листі державного секретаря.