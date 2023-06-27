США оголосять про новий пакет військової допомоги на $500 млн - Reuters

07:59 27 червня Київ, Україна

Сполучені Штати підготували для України черговий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть бронемашини Bradley та Stryker, а також боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

"Сполучені Штати планують уже сьогодні (27 червня - ред.) оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів, підтримуючи рішучість США допомогти Україні проти росії, поки москва бореться з заколотом деяких своїх солдатів», - йдеться у повідомленні.

За словами двох офіційних посадових осіб США, пакет міститиме наземну техніку, якої потребує Україна на тлі продовження контрнаступу. Як розповів один із чиновників, очікується, що до списку увійдуть 30 бойових машин Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.



У рамках пакету допомоги Україна також має отримати боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові засоби, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних комплексів Patriot та Stinger, повідомили офіційні особи на умовах анонімності. За їхніми словами, пакет досі доопрацьовується та його склад може змінитися.



Пакет допомоги буде передано із запасів США за рішенням президента без схвалення Конгресу. Він стане 41-м пакетом, схваленим Сполученими Штатами для України після російського вторгнення у лютому 2022 року на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.