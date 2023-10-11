США оголосять про новий пакет безпеки для України — Остін

13:47 11 жовтня Київ, Україна

США оголосять про новий пакет безпеки для України обсягом 200 мільйонів доларів, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.

За словами Остіна, цієї зими завдання Контактної групи подвійні: продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України в майбутніх небезпеках. Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах.
"Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпеки для України, обсягом у 200 мільйонів доларів, який містить також боєприпаси М9М і абсолютно нові системи ППО, які незабаром будуть доставлені в Україну. Також артилерію, ракети, а також боєприпаси ППО та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 млрд з початку війни", - зазначив міністр оборони США.
Остін додав, що, зібравши цю контактну групу, союзники нагадують світові про своє зобов'язання підтримувати Україну зараз і у довгостроковій перспективі.
"Ця коаліція творить історію нашою об'єднаністю та підтримкою для України. США стоятимуть з Україною стільки, скільки потрібно. І сьогодні ми попрацюємо з Україною, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібне в цей критичний момент", - заявив міністр оборони США.
Він додав, що Україна поступово рухається вперед і продовжує звільняти ключові території від російських загарбників.
"Також я радий оголосити, що коаліція з 50 країн зібрала понад 33 мільярди для допомоги безпеці України. Наш наступний крок – це довгострокове бачення роботи всіх учасників нашої Контактної групи, щоб організувати "Коаліцію можливостей"", – сказав голова Пентагону.
Він пояснив, що ця коаліція відповідатиме за внески, які будуть скоординовані членами коаліції у кожній їхній сфері спеціалізації. Остін зазначив, що союзники вже мали ефективні коаліції, зокрема, щодо танків та навчання на F-16.
"Зараз нам потрібна нова концепція коаліції, яка охоплюватиме ширші можливості. Таким чином, Контактна група охоплюватиме можливості для України", - додав міністр.
За його словами, слід очікувати, що росіяни навмисно цілитимуть в українські міста, цивільну та критичну інфраструктуру.
"Це буде їхньою метою. Але перетворюючи цивільних на цілі, путін намагається зламати їхній дух. Ми знаємо, що путін хоче деморалізувати український народ, але натомість він деморалізує російську армію", - сказав Остін.