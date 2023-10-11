США оголосять про новий пакет безпеки для України — Остін

13:47 11 жовтня Київ, Україна





За словами Остіна, цієї зими завдання Контактної групи подвійні: продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України в майбутніх небезпеках. Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах. США оголосять про новий пакет безпеки для України обсягом 200 мільйонів доларів, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.За словами Остіна, цієї зими завдання Контактної групи подвійні: продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України в майбутніх небезпеках. Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах.

"Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпеки для України, обсягом у 200 мільйонів доларів, який містить також боєприпаси М9М і абсолютно нові системи ППО, які незабаром будуть доставлені в Україну. Також артилерію, ракети, а також боєприпаси ППО та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 млрд з початку війни", - зазначив міністр оборони США.

Остін додав, що, зібравши цю контактну групу, союзники нагадують світові про своє зобов'язання підтримувати Україну зараз і у довгостроковій перспективі.

"Ця коаліція творить історію нашою об'єднаністю та підтримкою для України. США стоятимуть з Україною стільки, скільки потрібно. І сьогодні ми попрацюємо з Україною, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібне в цей критичний момент", - заявив міністр оборони США.

Він додав, що Україна поступово рухається вперед і продовжує звільняти ключові території від російських загарбників.

"Також я радий оголосити, що коаліція з 50 країн зібрала понад 33 мільярди для допомоги безпеці України. Наш наступний крок – це довгострокове бачення роботи всіх учасників нашої Контактної групи, щоб організувати "Коаліцію можливостей"", – сказав голова Пентагону.

Він пояснив, що ця коаліція відповідатиме за внески, які будуть скоординовані членами коаліції у кожній їхній сфері спеціалізації. Остін зазначив, що союзники вже мали ефективні коаліції, зокрема, щодо танків та навчання на F-16.

"Зараз нам потрібна нова концепція коаліції, яка охоплюватиме ширші можливості. Таким чином, Контактна група охоплюватиме можливості для України", - додав міністр.

За його словами, слід очікувати, що росіяни навмисно цілитимуть в українські міста, цивільну та критичну інфраструктуру.