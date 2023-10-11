США оголосять про новий пакет безпеки для України — Остін

США оголосять про новий пакет безпеки для України обсягом 200 мільйонів доларів, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 11 жовтня.
За словами Остіна, цієї зими завдання Контактної групи подвійні: продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України в майбутніх небезпеках. Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах.
За словами Остіна, цієї зими завдання Контактної групи подвійні: продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України в майбутніх небезпеках. Також Остін заявив про необхідність забезпечити потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах.
Остін додав, що, зібравши цю контактну групу, союзники нагадують світові про своє зобов'язання підтримувати Україну зараз і у довгостроковій перспективі.
Він додав, що Україна поступово рухається вперед і продовжує звільняти ключові території від російських загарбників.
Він пояснив, що ця коаліція відповідатиме за внески, які будуть скоординовані членами коаліції у кожній їхній сфері спеціалізації. Остін зазначив, що союзники вже мали ефективні коаліції, зокрема, щодо танків та навчання на F-16.
За його словами, слід очікувати, що росіяни навмисно цілитимуть в українські міста, цивільну та критичну інфраструктуру.
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