США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

09:33 20 січня Київ, Україна





Найближчим часом Україна отримає: Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який оцінюється у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США Найближчим часом Україна отримає:

Бойові машини Bradley – 59 од.;

Бойові броньовані машини Stryker – 90 од.;

Бронетранспортери MRAP - 53 од;

Системи протиповітряної оборони Avenger – 8 од.;

Американські армійські вантажні фургони HMMWV – 350 од.;

ракети HARM;

Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;

20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Приблизно 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів;

95 тис. артилерійських снарядів калібру 105 мм;

Приблизно 11,8 тис. 120 мм мінометних снарядів;

12 автомобілів для підвезення боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

Більше 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривну техніку для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.

Загалом США виділили Україні понад 27,4 млрд доларів на безпеку з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 млрд доларів на допомогу безпеці України та понад 26,7 млрд доларів з початку вторгнення росії 24 лютого 2022 року.