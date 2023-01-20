США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який оцінюється у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
Найближчим часом Україна отримає:
Найближчим часом Україна отримає:
- Бойові машини Bradley – 59 од.;
- Бойові броньовані машини Stryker – 90 од.;
- Бронетранспортери MRAP - 53 од;
- Системи протиповітряної оборони Avenger – 8 од.;
- Американські армійські вантажні фургони HMMWV – 350 од.;
- ракети HARM;
- Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
- 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- Приблизно 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів;
- 95 тис. артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- Приблизно 11,8 тис. 120 мм мінометних снарядів;
- 12 автомобілів для підвезення боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;
- Приблизно 2000 протитанкових ракет;
- Більше 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї;
- Підривну техніку для розчищення перешкод;
- Протипіхотні боєприпаси Claymore;
- Прилади нічного бачення;
- Запчастини та інше польове обладнання.
Загалом США виділили Україні понад 27,4 млрд доларів на безпеку з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 млрд доларів на допомогу безпеці України та понад 26,7 млрд доларів з початку вторгнення росії 24 лютого 2022 року.
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