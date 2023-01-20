США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

09:33 20 січня Київ, Україна

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який оцінюється у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Найближчим часом Україна отримає:
  • Бойові машини Bradley – 59 од.;
  • Бойові броньовані машини Stryker – 90 од.;
  • Бронетранспортери MRAP - 53 од;
  • Системи протиповітряної оборони Avenger – 8 од.;
  • Американські армійські вантажні фургони HMMWV – 350 од.;
  • ракети HARM;
  • Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
  • 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • Приблизно 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів;
  • 95 тис. артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • Приблизно 11,8 тис. 120 мм мінометних снарядів;
  • 12 автомобілів для підвезення боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;
  • Приблизно 2000 протитанкових ракет;
  • Більше 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї;
  • Підривну техніку для розчищення перешкод;
  • Протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • Прилади нічного бачення;
  • Запчастини та інше польове обладнання.
Загалом США виділили Україні понад 27,4 млрд доларів на безпеку з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 млрд доларів на допомогу безпеці України та понад 26,7 млрд доларів з початку вторгнення росії 24 лютого 2022 року.