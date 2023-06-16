США оголосили про новий пакет допомоги для України на $2,1 млрд
18:35 09 червня Київ, Україна
Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на загальну суму до 2,1 мільярда доларів.
Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому на сайті Міністерства оборони США
.
"9 червня Міністерство оборони оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, наголошуючи на непохитній підтримці США Україною. Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критичні засоби протиповітряної оборони і боєприпасів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у пакет увійдуть:
- додаткові набої для ЗРК Patriot;
- ЗРК та ракети HAWK;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм та 203 мм;
- безпілотні авіаційні системи Puma;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.
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