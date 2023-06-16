США оголосили про новий пакет допомоги для України на $2,1 млрд

"9 червня Міністерство оборони оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, наголошуючи на непохитній підтримці США Україною. Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критичні засоби протиповітряної оборони і боєприпасів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - йдеться в повідомленні.