США звернуться до Генасамблеї ООН з проханням виключити РФ із Ради з прав людини

17:59 04 квітня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки звернуться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням виключити Росію з Ради з прав людини.

«Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. Ми вважаємо, що Генеральній Асамблеї ООН настав час проголосувати за її виключення», - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час виступу в Бухаресті.

Заява прозвучала після того, як зі звільненої Бучі почали надходити фото та відеоматеріали, що свідчать про масові вбивства мирних жителів російськими окупантами.

"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об'єдналися, таке: зображення з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми тепер підкріплювали наші слова діями", - зазначила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що Росія вже другий рік входить до складу Ради ООН з прав людини. Загальний термін членства у раді, що базується у Женеві, становить три роки.