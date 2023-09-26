США стурбовані посиленням співпраці росії та Північної Кореї

08:55 26 вересня Київ, Україна

США висловлюють занепокоєння щодо посилення взаємодії між росією та Північною Кореєю і розглядають цю співпрацю як "двосторонню вулицю, яка стає дедалі небезпечнішою".



Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у понеділок, 25 вересня, повідомляє CNN.



Блінкен підкреслив, що поїздка лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в росію була інтерпретована як демонстрація "загрози більш широкій безпеці" з боку Північної Кореї.



Говорячи про співпрацю між цими двома режимами, Блінкен зазначив, що обидві сторони виявляють інтерес одна до одної. Так, росія шукає обладнання, матеріали та технології для своїх військових агресивних дій проти України, тоді як Північна Корея шукає підтримки для зміцнення та просування своїх ракетних програм.



Блінкен підкреслив, що США активно співпрацюють з іншими країнами-партнерами та союзниками для виявлення небезпечних аспектів військової співпраці між росією та Північною Кореєю, що становить загрозу світовій безпеці та стабільності.