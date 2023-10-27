США стурбовані активною роллю Ірану в атаках на бази американських військ

Згідно з інформацією, опублікованою в Newsweek, Сполучені Штати висловили стурбованість активною роллю Ірану у провокаціях та атаках, які здійснюють групи бойовиків на військові бази американських військ у регіоні Близького Сходу.
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що Тегеран не лише уважно стежить за розвитком подій, але й активно сприяє цим нападам.
Зокрема, Кірбі зазначив, що Іран надає підтримку таким угрупованням, включно з постачанням ракет, боєприпасів та інших ресурсів, не розкриваючи, однак, подробиць щодо конкретних дій.
США побоюються, що ці дії Ірану можуть погіршити ситуацію в регіоні та призвести до ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що Тегеран не лише уважно стежить за розвитком подій, але й активно сприяє цим нападам.
Зокрема, Кірбі зазначив, що Іран надає підтримку таким угрупованням, включно з постачанням ракет, боєприпасів та інших ресурсів, не розкриваючи, однак, подробиць щодо конкретних дій.
США побоюються, що ці дії Ірану можуть погіршити ситуацію в регіоні та призвести до ширшого конфлікту на Близькому Сході.
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