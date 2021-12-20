США обіцяють збільшити військову присутність у разі нападу Росії на Україну

У разі вторгнення Москви в Україну Сполучені Штати завдадуть Росії «серйозних економічних збитків» і збільшать свою військову присутність у Східній Європі, попередив Білий дім напередодні переговорів між Джо Байденом та Володимиром Путіним.
Напередодні своєї віртуальної зустрічі з Путіним Байден також провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, під час яких західні держави також висловили свою «рішучість підтримати» суверенітет України.
Президент США обіцяв проінформувати Володимира Зеленського про деталі своєї бесіди з Путіним, яка відбудеться сьогодні на відеоконференції. І дав зрозуміти, що Сполучені Штати та європейські союзники готові вжити «істотних економічних заходів протидії... які можуть завдати значної та серйозної економічної шкоди російській економіці», якщо Росія нападе.
У свою чергу Москва заперечує будь-які войовничі наміри та звинувачує Захід у провокації, особливо у військових навчаннях у Чорному морі, які вона вважає частиною своєї сфери впливу.
Пентагон ясно дав зрозуміти, що сприймає нарощування російських військ як серйозну загрозу.
Міністр оборони Ллойд Остін "провів сьогодні вранці зустріч із керівниками ключових відомств, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів та генерала Тода Уолтерса в EUCom (Європейське командування США), щоб обговорити ситуацію в Україні", - сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
Напередодні своєї віртуальної зустрічі з Путіним Байден також провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, під час яких західні держави також висловили свою «рішучість підтримати» суверенітет України.
Президент США обіцяв проінформувати Володимира Зеленського про деталі своєї бесіди з Путіним, яка відбудеться сьогодні на відеоконференції. І дав зрозуміти, що Сполучені Штати та європейські союзники готові вжити «істотних економічних заходів протидії... які можуть завдати значної та серйозної економічної шкоди російській економіці», якщо Росія нападе.
У свою чергу Москва заперечує будь-які войовничі наміри та звинувачує Захід у провокації, особливо у військових навчаннях у Чорному морі, які вона вважає частиною своєї сфери впливу.
Пентагон ясно дав зрозуміти, що сприймає нарощування російських військ як серйозну загрозу.
Міністр оборони Ллойд Остін "провів сьогодні вранці зустріч із керівниками ключових відомств, включаючи голову Об'єднаного комітету начальників штабів та генерала Тода Уолтерса в EUCom (Європейське командування США), щоб обговорити ситуацію в Україні", - сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
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