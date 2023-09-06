США про запрошення росії на G20: Ніхто не повинен давати путіну платформу для просування його війни

19:37 17 серпня Київ, Україна

Будь-яка нація не повинна давати президентові росії володимиру путіну платформу для просування його агресивної війни. Так прокоментували в посольстві США в Україні те, що Індія запросила рф на саміт Великої двадцятки (G20), а Україну — ні.

Таку позицію Сполучених Штатів озвучили в американському посольстві.
"Всі винні за скоєння військових злочинів мають бути покарані, а також ті, хто їм допомагає. Ми також заявили, що вважаємо, що будь-яка нація не повинна давати президентові росії путіну платформу для просування його агресивної війни", - зазначили в посольстві США.
У зовнішньодипломатичному відомстві країни також додали, що продовжуватимуть працювати з Україною та іншими державами, щоб викрити військові злочини та інші звірства, які скоюють російські військові та офіційні особи країни.
 
Нагадаємо, саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів Великої двадцятки є росія. Україну на саміт не запросили.