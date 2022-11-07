США неофіційно просять Україну показати готовність до переговорів з росією

06:36 06 листопада Київ, Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена неофіційно просить українську владу показати відкритість до переговорів з російською федерацією. Про це у суботу, 5 листопада, пише Washington Post із посиланням на власні джерела.

Вказується, що таким чином планують забезпечити підтримку України з боку держав, які стикаються з "побоюваннями виборців щодо затягування війни в Україні на роки". Заборона президента України Володимира Зеленського на переговори з главою кремля нібито викликала стурбованість у частинах Європи, Африки та Латинської Америки.

"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з росією та переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президент володимир путін не буде відсторонений від влади", - повідомляє видання.

При цьому, як зазначає видання, офіційні особи США поділяють думку своїх українських колег про те, що президент росії володимир путін серйозно не ставиться до переговорів.

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, хто може бути учасником переговорів із рф.

У кремлі заявили, що готові вести переговори з різними країнами щодо війни, але сама Україна відмовляється від діалогу.