США необхідно відправити Україні ATACMS - Маккол

Америка зобов'язана направити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS далекого радіусу дії, якими можна вдарити по окупованому Криму.
Про це в неділю, 22 січня, в інтерв'ю ABC News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.
Конгресмен-республіканець висловив упевненість, що українці швидко освоять нове озброєння і зазначив, що вони й раніше успішно освоювали всі види озброєнь, надані США.
Про це в неділю, 22 січня, в інтерв'ю ABC News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.
Конгресмен-республіканець висловив упевненість, що українці швидко освоять нове озброєння і зазначив, що вони й раніше успішно освоювали всі види озброєнь, надані США.
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