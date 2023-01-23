США необхідно відправити Україні ATACMS - Маккол

07:45 23 січня Київ, Україна

Америка зобов'язана направити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS далекого радіусу дії, якими можна вдарити по окупованому Криму.

Про це в неділю, 22 січня, в інтерв'ю ABC News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

Конгресмен-республіканець висловив упевненість, що українці швидко освоять нове озброєння і зазначив, що вони й раніше успішно освоювали всі види озброєнь, надані США.
 
"Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно – переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, реактивні системи залпового вогню HIMARS", – зазначив Маккол.